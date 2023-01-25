Ankara'da bir şahsın evinde 19 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya'dan temin ettikleri silahları Ankara'ya getirerek suç örgütlerine sattığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda, İ.S. isimli şahsın kullandığı araç içerisinde 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahsın kayıtsız adreslerinde zula olarak kullandığı ve bu adreslerde silah sakladığı değerlendirilmesi üzerine cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde alınan arama kararları sonucunda 9 adet ruhsatsız tabanca daha ele geçirildi. Bu çerçevede toplam 19 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İ.S. isimli şahıs işlemleri sonucu tutuklanarak cezaevine teslim edildi.