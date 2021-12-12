İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da bir sürücü makas atarak trafiği tehlikeye soktu

Ankara Çevre Yolu’nda bir sürücü makas atarak hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktu.

Ankara Çevre Yolu'nda bir sürücü makas atarak hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktu. O görüntüler araç kamerasına yansıdı.


Ankara'da Çevre Yolu Pursaklar giriş mevkiinde bir sürücü sol şeritten seyreden bir aracın önüne makas atarak geçti. Ardından, makas atan araç orta refüje sürtmesinden dolayı parçaları etrafa dağıldı. Trafiği tehlikeye atan o makas görüntüleri, bir araçta bulunan kameraya yansıdı.

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