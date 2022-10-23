Ankara'da bir tantunicide “gezen tavuk” görenleri şaşırttı

Ankara'da bir tantunici, “Tantuniye” isimli tavuğunu süsleyerek işletmesinde ve sokakta gezdirdi. Tavuğu görenler şaşkınlık yaşadı.

Çankaya'nın Tandoğan Mahallesi'nde tantuni dükkanı işleten Serkan Yılmaz, müşterilerinden sürekli "Tantunileri gezen tavuktan mı, çiftlik tavuğundan mı yapıyorsunuz?” sorusunu duyması üzerine çözümü tavuğunu süsleyip dükkanın içinde gezdirmekte buldu. Anlatarak bir sonuca ulaşamayan Yılmaz, “Tantuniye” ismini verdiği tavuğunu süsleyerek görsel bir mizah oluşturup müşterilerin tepkilerini ölçüyor.

“İş yerimizde sürekli gezdiriyoruz”

Müşterilerden “gezen tavuk” mizahına karşı olumlu tepki aldığını ifade eden Yılmaz, “Biz tavuk tantuni satıyoruz ve şöyle bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz; 'Gezen tavuk mu, çiftlik tavuğu mu?' diye. Benim de çiftlik evimde üç beş tane tavuğum vardı. Biz zaten gezen tavuk firmasıyla anlaşıp, gezen tavuk satışı yapıyoruz. Sembolik olarak da tavuğumuzu süsledik. İş yerimizde sürekli gezdiriyoruz. Çok ilgi görüyor, insanlar şaşırıyor” diye konuştu.

“Tatlı olmuş, benim gibi ojeleri var”

Tantuni siparişini bekleyen Nur Arslan, o sırada “Tantuniye” isimli tavuğu severek, “Süslemeleri çok tatlı olmuş, benim gibi ojeleri var. Bence geziyormuş gibi gözüküyor ve süslü gezen bir tavuk. Çok tatlı olmuş, çok sevimli gözüküyor“ ifadelerini kullandı.

Dükkanın önünde gezen tavuk dikkatini çeken bir vatandaş ise, "Gezen tavuk mu, çiftlik tavuğu mu?" sorusuna “Ben gezen tavuk olduğu kanaatindeyim” cevabını verdi.