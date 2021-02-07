İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da Birlik Derneği'nden canlı yayın konseri

Ankara’da Birlik Derneği pandemiden dolayı toplu faaliyetlerin yasak olması nedeniyle Ankaralı hemşerilerine Instagram üzerinden "Evde Konser" adı altında bir canlı yayın konseri düzenledi.

Ankara'da Birlik Derneği pandemiden dolayı toplu faaliyetlerin yasak olması nedeniyle Ankaralı hemşerilerine Instagram üzerinden "Evde Konser" adı altında bir canlı yayın konseri düzenledi.


Program açılışında konuşan Dernek Başkanı Bayram Mutlu, "Sevdalısı olduğumuz bu kadim Başkentin insanlarına evlerinde güzel vakit geçirmeleri için TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kemal Şimşek beyle Instagram üzerinden bu dijital konseri düzenliyoruz" dedi. Konserde TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Kemal Şimşek Ankara ve Orta Anadolu Türküleri ve bozlaklarını seslendirerek dinleyenlere güzel ve unutulmaz anlar yaşattı.


Sanatçı birçok Ankara ve Orta Anadolu parçasını seslendirdi. Programı Ankara'da Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu ve Sanatçı Mustafa Kemal Şimşek' in Instagram hesabını takip eden 600 civarındaki takipçi topluluğu izledi. Programı izleyenler yorumları ve mesajları ile böyle bir etkinliği organize eden Mutlu'ya ve sanatçı Şimşek'e memnuniyetlerini belirterek teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.