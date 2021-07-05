Ankara'da Birlik Derneğinin 2. Genel Kurulunda Bayram Mutlu yeniden Genel Başkan seçildi

Ankara'da Birlik Derneği (ABİDE) 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Bayram Mutlu da yeniden Genel Başkan seçildi.

Ankara'da Birlik Derneği 2'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Bayram Mutlu da yeniden Genel Başkan seçildi. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen genel kurul, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel kurula Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, MHP Altındağ ilçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Mobilyacılar ve Lakeciler odası başkanı Hüseyin Taklacı, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcilerinin, delegeler ve üyeler katıldı. Genel kurulun Divan Başkanlığını Zabıta Federasyonu başkanı ve Altındağ Belediye Başkan yardımcısı Abdurrahman Karabudak yaptı.

“Yaptığımız etkinliklerle kamuoyundan olumlu tepkiler alıyoruz”

Kurulda konuşan ABİDE Genel Başkanı Bayram Mutlu, yapmış oldukları faaliyetleri anlatarak, “7 den 70'e herkesin derneği olma vizyonu ile çalışmalarımızı yürütüyoruz, Ankaramız ve Ankaralı hemşehrilerimiz için gerek sosyal yardımlaşma ve dayanışma, gerek eğitim seminerleri, gerek spora destek alanında çalışmalar, gerekse sanat ve sanatçılarımızla yaptığımız etkinliklerle kamuoyundan olumlu tepkiler alıyoruz” dedi. Bayram Mutlu, ayrıca teşkilatlanmaların devam ettiğini, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının atandığını, yönetimlerinin oluştuğunu, 5 ilçede ise temsilcilerinin belirlendiğini söyledi.

Genel Kurulda konuşma yapan Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da ABİDE'yi desteklediklerini ve faaliyetlerini takdir ettiklerini dernek olarak Güdül'de ağırlamak istediklerini belirtti. Altındağ Belediye başkanı Asım Balcı ise konuşmasında Ankara'da Birlik Derneğinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini, derneğin faydalı ve hayırlı işlerde bulunduğunu ve Ankara'da Birlik Derneği'ni desteklediklerini belirtti.

Delegelerin tamamının oyunu alan Bayram Mutlu 2'inci kez Genel Başkan oldu

Kurulda yapılan seçimlerde Bayram Mutlu, delegelerin tamamının oyunu alarak Genel Başkanlık görevine 2'inci kez seçilmiş oldu. Kurulda Kadın Kolları Başkanlığına atanan Av. Gülşah Aşık ve Gençlik Kolları Başkanlığına atanan İsmail Esen'e yetki belgeleri Genel Başkan Bayram Mutlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın tarafından verildi. Eski yönetimlerine güçlü takviyeler yaptıklarını belirten Genel Başkan Mutlu, "Ak Parti Ankara il Başkan Yardımcısı Ebru Kurban Yaldız, Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürü Erdal Çekim, Ankaralı Sanatçı Ömer Faruk Bostan, Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı F. Pelin Aslan, Güdül ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Serkan Atasoy, Bir KOSGEB'ten, şampiyon sporcu yetiştiren bir kick boks hocası ve iki kişi de Avukat arkadaşımızı kadromuza kattık” ifadelerine yer verdi.