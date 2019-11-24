Ankara'da Birlik Sohbetlerinin bu ayki konuğu Abdülkerim Erdoğan

Ankara'da Birlik Sohbetleri'nin bu ayki konuğu Araştırmacı-Yazar Abdülkerim Erdoğan oldu.

Birlik Derneği tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Ankara'da Birlik Sohbetleri'nin bu ayki oturumu gerçekleştirildi. Birlik Sohbetlerinin bu ayki konuğu Araştırmacı - Yazar Abdülkerim Erdoğan oldu. Söyleşi öncesinde konuşan Ankara'da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu, “Ankara'mızın sokağında, mahallesinde yaşananlar olsun, tarihi, kültürü ve turizmi olsun, gelenek ve görenekleri olsun, sanatı -sporu olsun, iş dünyası ve ekonomisi olsun hepsi bizim ilgi alanımızdadır. Bizim derdimizdir. O nedenle bugün burada Ankara'mızın tarihini ve kültürünü bir üstadımızdan dinlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugün sizleri Ankara'mızın tarihini ve kültürünü en iyi bilenlerden biri olan, karış karış bu kadim şehrimizi dolaşan, yaşayan, Ankara ve ilçeleri için ayrı ayrı kitaplar yazan değerli büyüğümüz Araştırmacı-yazar Abdülkerim Erdoğan ile bir araya getiriyoruz” dedi.

Ankara'da Birlik Sohbetleri, konuşmacı Erdoğan'ın söyleşisi ile devam etti. Araştırmacı - yazar Abdülkerim Erdoğan, söyleşide Ankara'yı köy köy gezdiğini ve gezmeye devam ettiğini, Kızılcahamam, Kahramankazan, Çamlıdere, Mamak gibi dokuz ilçeyi gezerek her ilçe için ayrı kitaplar yazdığını belirterek, şu anda ise Şereflikoçhisar ilçesiyle alakalı bir kitap çalışması içerisinde olduğunu söyledi.

Erdoğan, Dernek Başkanı Bayram Mutlu'nun sorusu üzerine Kızılcahamam'da bulunan Kırmızı Ebe ve Ayran Taşının hikayesini dinleyenlere anlattı. Ankara'nın türbeleri, tarihi ve kültürel yapıları ile ilgili de konuşan Abdülkerim Erdoğan, camilerdeki minber, mihrap gibi el işçiliği oyma ahşapların gelişigüzel tamir edilmemesi ve boyanmaması gerektiği konusunda topluluğu uyardı. Bazı camilerde dernek yönetimlerinin camilerin eski halılarının eskicilere verilerek çok büyük bir hata yapıldığını belirtti.

Söyleşide Ankara'da bulunan termal sular, çam ormanları, yaylalar ve yemek kültürü de konuşuldu. Ayrıca Ankara Kalesi, ilk meclisi, Ankara'nın tarihi, turizmi, müzeleri ve kültürel değerleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunuldu.

Söyleşi, Ankara'da Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu'nun teşekkür konuşması, plaket takdimi ve günün anısına çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.