Ankara'da boş arazide bulunan mor çiçekler görülmeye değer bir manzara sunuyor

Ankara'da boş arazide yetişen mor çiçeklerin oluşturduğu görsel şölen masalları andıran manzara sunuyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde boş arazide yetişen mor çiçeklerin oluşturduğu doğal manzara ziyaretçilerine masalsı bir görsel şölen sunuyor. Bazı yörelerde mor nane, mor çiçek olarak bilinen Consolida çiçeğinin yetiştiği alanları vatandaşlar fotoğraf çekinmek için kullanıyor.

Consolida çiçeği Sivas ve birkaç şehirde daha yemeklere renk katmak için kullanılıyor. Ancak uzmanlar bu konuda da vatandaşları, çiçeğin sadece mor taç yapraklarını kullanmaları gerektiğini, diğer bölgelerinin zehirli olduğu söyleyerek vatandaşları dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek uyarıyor.