Ankara'da boş arazide telef olmuş 6 köpek bulundu

Ankara'da boş bir arazide zehirli tavuk yedirilerek öldürüldüğü iddia edilen 6 köpek bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle'de sanayi bölgesinde esnaflar boş arazide telef olmuş köpekleri görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Yenimahalle Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zehirli tavuk etinden öldükleri ileri sürülen köpeklerin ölüm nedeninin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bölge esnaflarından Mahmut Ünsal, çok üzgün olduklarını belirterek, “Her gün kendi ellerimizle beslediğimiz köpekleri sabah geldiğimizde zehirleyip öldürmüşler hepsini. Allah'ın verdiği bir canı nasıl alabilirler. Ne için alıyorlar. Bunlarda dil yok, konuşamıyorlar. Sürekli her gün yemeğimizi paylaşıyoruz. Birlikte yiyoruz içiyoruz. Kendi ellerimizle besliyoruz. Dişi köpeğimiz vardı, hamileydi, yavruları vardı. Onu bile zehirlemişler. Can çekişiyor gariplerim. Her gün kendimiz besliyoruz. Nasıl bir vicdandır anlamış değiliz tam daha. Üzülüyoruz, yapacak bir şey gelmiyor elimizden” dedi.

“Pet shoptan ve internetten canlı hayvan satışı katiyen yasaklanmalıdır”

Durumu öğrenmesinin ardından olay yerine gelen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise şunları dedi:

“Şu an Mecliste görüşülmekte olan yasa tasarısında evlerdeki hayvanlara sürgün geliyor. Evlerdeki hayvanların sayısına sınırlama gelecek. Evlerden alınan hayvanlar da belediyelerin ölüm kamplarına götürülecek. Şu anda Yenimahalle OSB'deyiz. Bugün burada 6 tane can zehirlendi. Evlerimizden alınan hayvanların da akıbeti buradakileriyle aynı olacak. Lütfen yasa tasarısında evlerdeki hayvan sayısına dokunmayınız. Dokunduğunuz anda o hayvanların ölüm emrini verirsiniz. Nüfusu 25 binin altındaki belediyelere kısırlaştırma merkezi kurma zorunluluğu getirilmediği taktirde hayvan sayısında patlama olacak. O belediyeler hayvanları kısırlaştırmak için en yakın ilçeye götürüyoruz derken yarısını götürürken atacaklar, yarısını getirirken atacaklar. Atılan hayvanlarda kontrolsüz üreme devam ettiği sürece hayvan sayısında patlama olacak. İstisnasız bütün belediyelerde kısırlaştırma merkezlerinin kurulması zorunlu hale getirilmelidir. Pet shoptan ve internetten canlı hayvan satışı katiyen yasaklanmalıdır. Kaçak hayvan üretimine engel olmak istiyorsanız asıl alacağınız tedbir bu yerlerdeki hayvan satışını yasaklamak olacaktır. Bu yasa bu haliyle geçerse hayvanları yaşatmaz. Sürgüne gönderir ve katliam getirir. Lütfen bu yasanın bu halde çıkmasına müsaade etmeyiniz.”