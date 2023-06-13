Ankara'da çamura saplanan çöp kamyonu işçilerin üzerine devrildi

Ankara'nın Çankaya ilçesi Güfte Caddesi'nde belediyeye ait bir çöp kamyonu geri gittiği esnada kazılmış yola saplandı. Çöp kamyonun arkasında bulunan 2 işçiden biri araç ile çakıllı zemin arasında sıkıştı. Vatandaşlar ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Belediye işçisi sıkıştığı yerden itfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

“Vatandaşlarla kaldırmaya çalıştık ama başaramadık”

Olay yerinden daha öncesinde kazı işlemi yapıldığı ve daha asfalt atılmadığını belirten taksi durağı görevlisi Tahir Keskin, “Yola yığma yapılmış. Çöp arabası geri geri gelirken çamura gömüldü. Arkada duran iki belediye işçisi vardı. Gömülünce bacakları çöp kamyonu ile toprağın arasında sıkıştı. Buradaki vatandaşlarla kaldırmaya çalıştık ama başaramadık. Sonra itfaiye 15-20 dakika sonra geldi. Çöp arabasının arka kısmını kestiler, vatandaşın yardımı ile çıkardılar. Ayakları ne oldu bilemiyorum” ifadelerini kullandı.