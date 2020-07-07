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Ankara'da çanta hırsızlarını bekçiler yakaladı

Ankara’da bir kadının çantasını çalıp taksiye binerek bölgeden kaçan 2 kapkaççı, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Ankara'da bir kadının çantasını çalıp taksiye binerek bölgeden kaçan 2 kapkaççı, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Kapkaççılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Olay, Altındağ ilçesindeki Satranç Müzesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kişi karşı istikametten kendilerine doğru yürüyen bir kadının çantasını kolundan çekerek aldı. Kapkaç olayını gören 13 mahalle sakini, hırsızları kovalamaya başladı. Hırsızlar bir süre koştuktan sonra bir taksiye binerek kayıplara karıştı. Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden zanlıların kimlikleri belirlendi. Çarşı ve mahalle bekçileri, yaptıkları çalışma neticesinde zanlıları yakaladı. Kadının çantasını çalan hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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