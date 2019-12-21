Ankara'da ?iftlik Bank benzeri y?ntemle 40 bin TL vurgun yapt?lar

Ankara'da ?iftlik Bank benzeri y?ntemle ?Arsa Bank' ad? alt?nda 40

milyon TL vurgun yapt?lar.

Ankara Emniyet M?d?rl??? Asayi? ?ube M?d?rl??? Yankesicilik ve Doland?r?c?l?k B?ro Amirli?i ekipleri yapt?klar? inceleme sonucunda arazi doland?r?c?l??? yapan 4 ki?iyi tespit etti. Ankara'da, ?lkenin k?y? b?lgelerinde arsa al?p Katarl?lara y?ksek karla satacaklar?n? belirten ?ah?slar?n, 2 grup halinde doland?r?c?l?k ?ebekesi kurdu?unu ??renen ekipler operasyonun d??mesine bast?. Durumun, uzun s?re yap?lan teknik ve fiziki takibin sonucunda konu derinlemesine ara?t?r?ld???nda, ?iftlik bank benzeri bir saadet zinciri/ponzi tuza?? oldu?u ortaya ??kt?.

Ad?na ?arsa bank' dediler

??phelilerin kendi aras?nda ?Arsa Bank' olarak adland?rd??? yap?n?n, ilk kez 1910 y?l?nda kullan?lan Charles Ponzi taraf?ndan ??kar?lan Ponzi d?zenine benzedi?i tespit edildi. Uzun s?ren teknik ve fiziki takip sonucunda 4 ki?inin kimli?ini tespit eden ekipler, doland?r?c?lar?n y?ksek karla arazi al?p satacaklar?n? s?yleyerek 20 ayr? ki?iyi toplamda 40 milyon TL doland?rd???n? belirledi.

Bunun ?zerine Yankesicilik ve Doland?r?c?l?k B?ro Amirli?i ekiplerince d?zenlenen operasyonda, 'A?a' lakapl? eleba??yla birlikte 4 ki?i g?zalt?na al?nd?. Doland?r?c?lar?n evlerinde yap?lan ar?mada, ba?kalar?na ait ?ok say?da banka ve kredi kart? ele ge?irirken, grubun 'A?a' lakapl? eleba??n?n sakland??? evde yurt d???na ka?ma planlar? yapt???n? tespit etti.

Aylarca evsiz k?l???nda polisten ka?m??

A?a lakapl? eleba?? emniyetteki ifadesinde, polis ve Arsa Bank ad? alt?nda doland?rd??? ki?ilerden gizlenebilmek i?in k?l?k de?i?tirdi?ini ve aylarca sokakta evsiz insan g?r?n?m?yle dola?t???n? s?yledi. Su? ?rg?t? ile ilgili b?t?n detaylar? anlatan eleba??, referans y?ntemiyle ilk kat?lanlara bir miktar para kazand?rd???n?, b?ylece o ki?ilerin akrabalar? ve arkada?lar?n? da sisteme dahil etti?ini belirtti. ??pheli ?te yandan ma?durlara arsa al?m sat?m? yapt???n? ama arsa almad???n? ve t?m paray? yasa d??? bahis sitelerinde kaybetti?ini itiraf etti. Yakalanarak g?zalt?na al?nan ki?iler emniyetteki i?lemlerinin ard?ndan adliyeye sevk edildi.