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Ankara'da çöken istinat duvarı yan binada bulunan dairenin camından içeri girdi

Başkentte sağanak yağmurun ardından bir binanın istinat duvarı çöktü.

Çöken duvarın parçaları ise yan binada bulunan dairenin camından içeri girdi. Olay sırasında evde olan aile büyük panik yaşadı.


Ankara'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken Keçiören Mehterler Sokak'ta bulunan bir binanın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın parçaları hemen yanda bulunan binadaki dairenin camından içeriye girdi. Yaşanan olay sırasında su basan evlerini temizleyen aile panikle kendisini dışarıya attı. Olay sırasında evde bulunan aile büyük panik yaşadı.

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