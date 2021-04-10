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Ankara'da çökme tehlikesi olan bina havadan görüntülendi

Başkentte boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde bulunan Açelya Apartmanı’nın temelinde kayma oluşurken, olay yeri havadan görüntülendi.

Başkentte boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde bulunan Açelya Apartmanı'nın temelinde kayma oluşurken, olay yeri havadan görüntülendi.


Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paraleldeki Altay Sokak'ta bulunan Açelya Apartmanı'nın temelinde kayma meydana geldi. İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 40 kişinin yaşadığı 11 daireli Bahar Apartmanı'nda çökme tehlikesi oluştu. Önündeki yol ile arasında yaklaşık 50 santim yarık oluşan ve her geçen dakika temelindeki toprak kaymasının devam ettiği apartman ile çevresindeki toplam 15 bina boşaltılırken, olay yeri havadan görüntülendi.

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