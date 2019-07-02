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Ankara'da çöp ev temizlendi

Ankara’da çöplerle dolu ev belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Ankara'da çöplerle dolu ev belediye ekipleri tarafından temizlendi.


Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, tarihi Kale Mahallesi'nde bulunan Alataş Sokak'ta çöp ev temizliği yaptı. Evden yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşların Altındağ Kaymakamlığına verdiği yazılı dilekçeli başvurunun ardından Altındağ Belediyesine bağlı temizlik ekipleri harekete geçti. Polis nezaretinde gerçekleştirilen çalışmada 20 kişilik ekip, kötü koku yayan ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atan evi büyük bir titizlikle temizledi.


Vatandaşların sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Altındağ genelinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kale Mahallesi'nde vatandaşlarımızın talebi üzerine bir çöp ev temizliği gerçekleştirdik. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumak için her zaman görev başında. Amacımız temiz ve yaşanabilir bir Altındağ oluşturmak” dedi.


Ekiplerce gerçekleştirilen titiz çalışma çevredeki vatandaşlardan tam not aldı.

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