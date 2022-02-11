Ankara'da Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı için fikir yarışması düzenleniyor

Yıl Çarşısı'ndan sonra Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı için de fikir yarışması düzenliyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Dikmen Çaldağ Tepesi'ne inşa edilecek anıt için 14 Şubat tarihinde başvuru sürecini başlatıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan Başkent'in kadim tarihini ve sembollerini ayağa kaldırırken, bir yandan da yeni eserler kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yarışma kültürünü yeniden canlandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Dikmen Çaldağ Tepesi'ne inşa edilecek anıt için düzenlediği “2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması”'nda başvuru sürecini başlatıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı yıl Ankara'da ilk karşılandığı yer olarak bilinen Çaldağ Tepesi, yapılacak yarışmada ödül alan esere ev sahipliği yapacak. “Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı” ile taçlandırılacak olan ve cazibe merkezi hâline getirilerek turizme kazandırılması hedeflenen alana inşa edilecek anıt için düzenlenen fikir yarışmasına başvurular 14 Şubat'tan itibaren alınmaya başlanacak. Dünyanın dört bir tarafından başvurunun yapılabileceği fikir yarışmasının proje takvimi ve şartnamesi ile ilgili detaylı bilgiye ise “https://yarismayla.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ulaşabilecek. Yarışmacıların hazırladıkları projeleri en geç 1 Haziran saat 17.00'ye kadar teslim etmeleri gerekiyor.

Yarışma sonucunda eser sahipleri ödüllendirilecek

Akademik kurul tarafından alanında uzman kişilerden oluşturulan jüri üyeleri, 18 Mart'ta eserleri değerlendirmeye başlayacak. Yarışmada başarı elde eden ve dereceye giren eser sahipleri para ile ödüllendirilecek. Mimar, heykeltıraş, şehir plancısı ve peyzaj mimarı meslek gruplarından oluşan ekiplerden 1'inci olan eserin sahibi 200 bin, 2'nci eserin sahibi 120 bin, 3'üncü eserin sahibi ise 80 bin TL almaya hak kazanacak.