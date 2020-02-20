Ankara'da denetlenen bin işletmeden 80'inde olumsuzluk tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde 6 gün sürecek gıda denetim seferberliğinde Ankara'da ilk 3 günde denetlenen bin işletmeden olumsuzluk tespit edilen 80 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Gıda ürünleri, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 81 ille eş zamanlı olarak geniş bir denetime tabi tutuldu. Denetimin 4'üncü gününde 279 görevli yer aldı. Denetimlerde 18 meyve grubundan 108 numune alındı. İlk 3 günde bin işletme denetlenirken, 80 işletmede olumsuzluk tespit edilerek idari para cezası uygulandı. Belirlenen ürünler, muhafaza koşullarından bulunduğu dolapların ısı derecesine, hijyeninden üretim firmasına, barkodundan son kullanma tarihine kadar geniş yelpazede denetimden geçirildi. İsmi yeni duyulmuş gıda ürünlerinden numuneler alınarak, incelenmek üzere Orman ve Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi.

Denetimler hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, “Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan gıda denetim seferberliği devam ediyor. Pazartesi et ve süt ürünleriyle başlamıştı. Bugün satış yerlerinin hijyen koşuları, ürünlerin muhafaza koşulları ve ürünlerin etiket bilgileri yerinde gıda denetim ekipleri tarafından inceleniyor. Daha sonra tüm ürünlerden numuneler alınarak yetkili laboratuvarda uzmanlar tarafından inceleniyor. Bu hafta ürün denetim seferberliği çerçevesinde ilk 3 günde binin üzerinde denetim gerçekleştirildi. Bu işletmelerin 80'inde olumsuzluk tespit edildi. Bunların bir kısmına idari para cezaları kısmı devam ediyor. Alınan numunelerin sonuçlarına göre işlemler devam edecek” dedi.

Korkmaz, bu haftadaki denetim seferberliğinin sıkı bir şekilde devam edeceğini bildirerek, hileli ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanacağını belirtti.