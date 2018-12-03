Ankara'da doğalgaz patlaması: 7 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 9 katlı bir binanın giriş katında iddiaya göre doğalgaz sıkışmasından kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi yaralanırken, olay anına şahit olan bir vatandaş, “Camlardan öteki binalara atladılar” dedi.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay'da meydana geldi. İddiaya göre, Necatibey Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı binanın giriş katındaki tadilat halinde olan boş dükkanda saat 18.45 sıralarında doğalgaz sıkışmasından kaynaklı patlama meydana geldi. Çevrede büyük korku ve paniğe neden olan patlamada 7 kişi yaralandı. Patlamayı gören çevre esnafının ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi ulaşıma kapattı. Olayın meydana geldiği binada bulunan dershanedeki öğrenciler de tahliye edildi. Sağlık ekipleri ise yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Olası bir ikinci patlama ihtimaline karşı caddedeki tüm elektrikler kesildi.

“Dükkanda otururken biranda patlama sesi duyduk”

İtfaiye, bomba imha uzmanları ve Olay Yeri İnceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından belediye ekiplerine ait araçlarla caddeye yayılan camlar temizlenirken, trafiğe kapatılan caddede araçların geçişi kontrollü şekilde ekipler tarafından sağlandı.

Patlamanın sesiyle iş yerinden dışarı fırlayan Ömer Aytuğ Kabadayı, “Dükkanda otururken biranda patlama sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda karşı tarafın camlarının bizim dükkana kadar geldiğini gördük. Bir bayan vardı bağırıyordu. İtfaiye falan istiyorlardı. Büyük ihtimalle doğalgazdan kaynaklı bir şey oldu. İçeride bir patlama meydana geldi” dedi.

“Camlardan öteki binalara atladılar”

Patlamanın meydana geldiği yerin tam karşısında bulunan iş yeri çalışanı ise, “Bir patlama sesi duyduk ve dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda yaralı yoktu. Vatandaşlar bayağı paniklemişti. Yukarıdaki çocuklar hep pencerelere çıkmıştı. Doğalgaz patlaması diye duyduk. Patlamanın meydana geldiği yer boş. Fakat üst katların hepsi dershane. Camlardan öteki binalara atladılar. Öyle korkunç bir olay yaşandı. Biz yardıma koşamadık. Polisler ve ambulanslar hemen geldi. Oturduğumuz yere kadar camlar geldi” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı: “7 kişi yaralandı”

Sağlık Bakanlığı tarafından patlama ile ilgili yapılan açıklamada, patlamanın saat 18.44'te meydana geldiği belirtilerek, "Ankara Kızılay Necatibey'de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir" denildi.

Valilikten açıklama

Ankara'da yaşanan patlamayla ilgili valilikten de açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"03.12. 2018 günü saat 18.45 sularında Necatibey Caddesi'ndeki bir binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde ilk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş; patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan 7 vatandaşımız çeşitli hastanelere sevk edilmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.