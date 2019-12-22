Ankara'da Do?u T?rkistan i?in dua edildi

Ankara Hac? Bayram Camii'nde ?e?itli sivil toplum kurulu?lar?nca ?in'in Do?u T?rkistan'da yapt??? bask? ve tehditlere maruz kalanlar i?in dualar edildi.

Hac? Bayram Camii'nin avlusunda sabah namaz?n?n ard?ndan d?zenlenen etkinlikte Do?u T?rkistan'da bask? ve tehditlere maruz kalan M?sl?manlar i?in dualar edildi. Etkinlikte Ankara Y?ld?r?m Beyaz?t ?niversitesi ?slami ?limler Fak?ltesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Mehmet Halil ?i?ek, Do?u T?rkistan ba?ta olmak ?zere ?slam d?nyas?nda zul?m g?ren b?t?n M?sl?manlar i?in dua etti. Duan?n ard?ndan a??klama yapan ?HH ?nsani Yard?m Derne?i Ankara Y?netim Kurulu Ba?kan? Mustafa Sinan, yap?lan duan?n Do?u T?rkistan ve di?er mazlum co?rafyalar?n kurtulu?una vesile olmas? dile?inde bulundu. Bu organizasyonlar?n devam edece?ini belirten Sinan, "Her ay sabah namaz?ndan sonra burada dua etmeyi d???n?yoruz? ?eklinde konu?tu.

Do?u T?rkistan bayra?? a?an grup, a??klaman?n ard?ndan da??ld?.