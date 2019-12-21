Ankara'da dorse h?rs?zlar?na su??st?: 4 tutuklama

Ankara polisi, ara?lar?n dorselerini ?ald?ktan sonra par?alay?p satt??? belirlenen 8 ??pheliyi ?Kaynak' operasyonuyla su??st? yakalad?. G?zalt?na al?nan ?ah?slardan 4'? tutukland?.

Edinilen bilgiler g?re, Ankara Emniyet M?d?rl??? Asayi? ?ube M?d?rl???ne ba?l? Oto H?rs?zl?k B?ro Amirli?i ekipleri, Ankara'da son zamanlarda meydana gelen dorse h?rs?zl??? olay?na y?nelik ?al??ma ba?latt?. Sahipleri taraf?ndan park edilen dorselerin ?al?nd??? b?lgelerde ?al??ma yapan ve ?ok say?da g?venlik kameras? g?r?nt?s?n? izleyen Oto H?rs?zl?k B?ro Amirli?i ekipleri, ?al?nan dorselerin Ankara'ya ba?l? Kahramankazan il?esinde Sanayi B?lgesinde bulunan ve i? yeri g?r?n?m? verilmi? bir hangara ?ekilip burada kesilerek k???k par?alara ayr?ld???n? ve par?alar?n nakliyeciler vas?tas?yla hurdac?lara sat?ld???n? tespit etti.

Hangarda su??st?

Yap?lan tespitlerin ard?ndan harekete ge?en ekipler, Kahramankazan'da bulunan hangara operasyon d?zenleyerek ?ah?slar? dorse par?alad?klar? s?rada su??st? yakalad?. Operasyonda, D.E., L.E., E.E., A.D., C.A., Y.?., Y.G. ve O.B. g?zalt?na al?nd?. Ayr?ca, operasyonun ard?ndan yap?lan aramada, kesilmi? vaziyette bulunan dorsenin ?asi numaras?ndan yap?lan sorgulamas?nda Ankara Yenimahalle il?esinden ?al?nan dorse oldu?u tespit edildi. S?z konusu dorse sahibine teslim edildi.

Par?alay?p satt?lar

?te yandan, ??phelilerin park halindeki dorseleri gece vakti kendilerine ait ?ekici ile ?alarak hangara getirdikleri, ayn? g?n keserek par?alad?klar? ve hurda demir fiyat?na nakliyeciler arac?l???yla satarak kazan? sa?lad?klar? belirlendi. Emniyetteki i?lemlerinin ard?ndan adliyeye sevk edilen ??phelilerden D.E., L.E., E.E. ve A.D., ??kar?ld?klar? mahkemece tutuklanarak cezaevine g?nderildi.