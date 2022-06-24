Ankara'da drift yapan aracın sürücüsüne mahallelilerden tepki: Aracı devirdiler

Ankara'da mahalle sakinleri yüksek sesle müzik dinlediği ve cadde ortasında sürekli drift yaptığı iddia edilen sürücünün aracını durdurarak devirdi.

Olay, ikindi vakti Mamak İlçesi Demirlibahçe Mahallesi 130. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri sürekli yüksek sesle müzik dinleyen ve cadde ortasında drift yapan aracın önünü kesti. Sürücü aracından çıkarılıp darp edildi. Ardından mahalle sakinleri aracı devirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi mahallelileri sakinleştirdi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Çanakkaleli, “Arabanın sahibi ehliyeti olmayan ufak bir çocuk. Arabayla mahalle aralarında geziyor. Kalabalık bir mahalle burası. İnsanlar diyor k, yapma etme. Ama söz dinlemiyor. Bütün milletin gırtlağına geldi. Mahalle halkı en sonunda dayanamayıp çocuğu aracın içinden aldı. Halk arabayı devirdi” dedi.