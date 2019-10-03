Ankara'da düzenlenen çalıştayda SAR teknolojisi ele alındı

Ankara'da TÜRKSAT Uydu, Uzay ve Teknolojileri Günleri kapsamında düzenlenen Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Uydu Sistemi ve Teknolojileri Çalıştayı'nda SAR teknolojisi tüm yönleriyle konuşuldu. Tarımdan afet yönetimine, askeri alanlardan zemin deformasyonlarının tespitine kadar birçok alanda kullanılan SAR teknolojisinin sağladığı faydalar masaya yatırıldı.

TÜRKSAT Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından Uydu Uzay ve Teknoloji Günleri kapsamında SAR ve Teknolojileri Çalıştayı düzenlendi. Ankara'da bir otelde gerçekleşen çalıştaya TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, Telespazio Genel Müdürü Sandro Fagioli, yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan çalıştayda TÜRKSAT ve Telespazio tanıtım filmleri izlendi. SAR ve optik uydu görüntüleri uygulamaları üzerine bir sunum yapan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sultan Kocaman Gökçeoğlu, SAR teknolojisinin Türkiye ve dünyadaki kullanım alanlarına ilişkin bilgiler paylaştı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, “TÜRKSAT olarak bir yandan yürütüğümüz uydu projeleri ve stratejik işbirlikleri ile vatandaşlarımız ve kurumlarımız için dünyanın her yerinde kesintisiz iletişim olanakları sağlarken, diğer taraftan kamunun ortak başarı öyküsü ve birlikte çalışma modeli haline gelen e-Devlet Kapısı'nı işletiyor, hızla büyüyen kablo/fiber altyapısı ile internet kullanıcılarının hızına hız katmaya devam ediyoruz. Bu çok geniş yelpazedeki fonksiyon alanlarımızda Türkiye'nin teknolojik gelişimine öncülük etmek ve milletimizin hizmetinde kesintisiz bir iletişim altyapısı kurma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Faaliyet alanlarımızdan bilişim hizmetlerinde kamunun bilişim çözüm merkezi olmaya yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.

"Göktürk-1 uydusunun haberleşme konisi içerisindeki ihtiyaç fazlası kapasitesinin ticarileştirme hakları TÜRKSAT A.S.'ye devredilmiştir"

TÜRKSAT bilişim hizmetleri kapsamında e-Devlet Kapısı, veri merkezi hizmetleri, siber güvenlik projeleri, yazılım projeleri, bilişim AR-GE projeleri ile coğrafi bilgi teknolojileri projeleri gerçekleştirildiğini hatırlatan Şen, ”Coğrafi bilgi teknolojileri alanında kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile özel sektöre uydu görüntüsü temini ve isleme, coğrafi bilgi sistemleri ve coğrafi yazılım geliştirme, konumsal tabanlı hizmetler ve mobil haritalama alanlarında hizmetler sunuyoruz. Cografi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğümüz 2007 yılından bu yana kamu kurum ve kuruluşlarına Türkiye ve bölgesindeki farklı çözünürlükteki uydu görüntülerinin temin edilmesi, işlenmesi, son kullanıcılar adına lisanslanması, bu görüntülerden katma değerli ürünlerin oluşturulması, görüntülerin arşivlenmesi, depolanması ve sunumu faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca, Göktürk-1 uydusundan elde edilen görüntülerin TSK dışındaki kullanıcılara sunulması hususu, uydunun ihtiyaç fazlası kapasitesinin ticarileştirilmesi kapsamında ele alınmaktadır. Bu doğrultuda Göktürk-1 uydusunun haberleşme konisi içerisindeki ihtiyaç fazlası kapasitesinin ticarileştirme hakları TÜRKSAT A.Ş.'ye devredilmiştir. Halihazırda Savunma Sanayi Başkanlığı ile TÜRKSAT A.Ş. arasında ticarileştirme konusundaki görüşmeler devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“SAR görüntüler özelinde coğrafi görüntülere duyulan ihtiyaç, daha doğru hedef ve odaklara yönelecektir”

Ülkemizde coğrafi görüntülere - özellikle SAR görüntülerine - duyulan ihtiyacın belirlenmesi kapsamında ilk aşamada Türkiye'deki mevcut olgunluk durumunun belirlenmesi ile ilgili görüntü verisini üreten ve kullanan kurum ve kuruluşların görüşlerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Şen, ”Çalıştayımız sonucunda elde edilecek olan ortak bilgi birikimi doğrultusunda SAR görüntüler özelinde coğrafi görüntülere duyulan ihtiyaç, daha doğru hedef ve odaklara yönelecektir. Çalıştayın katılımcılarının konu ile ilgili görüşlerinin alınması, şirketimizin yakın gelecekte temin edilecek Coğrafi görüntülerin ve bu görüntülerden elde edilebilecek katma değerli ürün ve servislerin sunulmasına yönelik faaliyetlerine ışık tutacaktır. Bu sayede ülkemiz adına daha etkin, daha doğru ve uygulanabilir strateji ve politikaların geliştirilmesi sizlerin de katkılarıyla sağlanmış olacaktır” şeklinde konuştu.

Uygulanabilir strateji ve eylemlerin geliştirilmesi konusunda katılımcılar görüşleriyle ve anket çalışmalarıyla çalıştaya katkı sağlayacak.