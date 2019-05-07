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Ankara'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda örgüt bağlantısı deşifre edildi

Ankara da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlının örgüt bağlantısı deşifre edildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü terör ve istihbarat birimlerince il genelinde düzenlenen operasyonda 1 Mayıs'ta eylem hazırlığı yapan Irak ve Suriye uyruklu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Suriye uyruklu A. M. sorgusunda Deyrezor bölgesinde faaliyette bulunduğunu çatışmalara girdiğini itiraf etti. Yapılan dijital incelemede şüphelinin örgütsel faaliyetlerine ilişkin görüntülere ulaşıldı. A. M. ve A. E isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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