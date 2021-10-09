Ankara'da “Elâzığ Yöresel Ürünler Fuarı” açıldı

Fuarda Ankara'da yaşayan Elazığlılar memleket hasreti giderirken Ankaralılar da Elazığ kültürü ve yöresel ürünlerini tanıma fırsatı buldu.

Ankara Elâzığ Federasyonu (ANELFED) tarafından 7-10 Ekim tarihleri arasında Ankara Emek Mahallesi Semt Pazarı'nda düzenlenen “Elâzığ Yöresel Ürünler Fuarı” ziyaretçilerini bekliyor. Vatandaşlar, fuarı gezerek hem yöresel ürünlerin tadına bakıyor hem de alışveriş yapabiliyor. Peynirli ekmek, dağ inciri, badem şekeri ve orcik gibi birçok yöresel ürünlerin sunulduğu, Elazığ'a has folklor oyunlarının sergilendiği fuara Ankaralılar yoğun ilgi gösteriyor.

Elâzığ mutfağının Türkiye'de ilk beş içerisinde olduğunu ve bunun tanıtımı için daha fazla organizasyonlar düzenleyeceklerini belirten Ak Parti Elâzığ Milletvekili Sermin Balık, “Bu organizasyonun bana göre en önemli katkılarından bir tanesi, yalnızca Ankara'da oturan Elazığlıların özlemlerini gidermek değil, Elâzığ'ın gıda ürünlerinin, kendine has organik ürünlerinin tanıtımını yapabilmek. Adeta Elâzığ'ı Ankara'da yaşatabilmek çok önemli. Yalnızca gıdalarımızı yöresel yiyeceklerimizi değil, beraberinde foklorümüzü, halayımızı, yerel müziğimizi tanıtabildiğimiz bir organizasyon. Bu tarz organizasyonların Elazığ'ın tanıtımı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha büyük çaplı bir tanıtım organizasyonu yapacağız. Elâzığ'ın lezzetlerini tatmak isteyenleri bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Fuar organizasyonlarının kültür tanıtımı için çok önemli olduğunu belirten Ankara Elâzığ Kültür Derneği Başkanı Haşim Çakırbay, “Bu Ankara'da düzenlediğimiz ikinci fuar. Fuardaki amacımız Elâzığ'a ait tatları Ankaralılarla buluşturmak. Elazığ'ın ağın leblebisi, şavak peyniri, öküzgözü üzümü ve o üzümden yapılan orcik bizim yöremize has ürünlerdir. Bu tarz organizasyonları ileride de yaparak hem ürünlerimizi hem de Elâzığ'ın tanıtımını yapmak istiyoruz” dedi.

“Ankaralıların ilgisi yüksek, çok memnunuz”

Fuara katılan esnaflardan orcik üreticisi Fatih Korucu, “Elâzığ'ın yöresel ürünlerini Ankaralılara sunmaya geldik. Elâzığ'ın tulum peyniri, dut ve üzümden yapılan orciği, kuru dut, kuru üzüm, dibek kahvesi, beyaz altın dediğimiz badem şekeri ve Elâzığ mutfağındaki diğer yiyecekleri tanıtmaya geldik. Elâzığ çok zengin bir mutfağa sahip. Bütün Ankaralıları bu tatları denemeleri için bekliyoruz” diye konuştu.