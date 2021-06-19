Ankara'da elektrikli scooter dönemi başlıyor

Ankara'daki ilçe nüfusunun 3'te 1'i oranında izin verilen elektrikli scooterlar için yetki belgesi alanların dilekçeleriyle birlikte 21 Haziran-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına başvurması gerekiyor.

Firmaların başvurusu için ilana çıkan Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında toplam 9 bin 594 scooter kullanımına izin verecek. Avrupa ülkelerinde sıkça kullanılan, motorlu taşıt kullanımı ile karbon salınımını azaltması nedeniyle kullanımı gün geçtikçe artan yeni nesil ulaşım aracı elektrikli scooter Başkent'te de yaygınlaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi de 14 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı doğrultusunda kent genelinde elektrikli scooter kullanımını izne bağladı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından çıkılan ilanla firmalar için başvuru takvimi açıklandı.

‘Firmalardan talepler toplanacak'

‘Elektrikli Scooter Yönetmeliği' kapsamında alınan karara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yetki belgesi alan firmaların 21 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında ilçelerde kullanılacak scooter sayılarını belirtilen şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına yetki belgesi ve dilekçeleri ile başvurmaları gerekiyor. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından firmalardan gelen talepleri 60 gün içinde değerlendirecek. Bu sürenin tamamlanmasının ardından UKOME yeniden toplanarak yetki verilen firmaların listesini açıklayacak.

‘25 ilçenin tamamında toplam 9 bin 594 scooter çalışabilecek'

Bazı ilçelerde scooter sayılarının fazla olma ihtimaline karşı oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla ilk etapta, ilçe nüfusunun 3'te 1'i oranında scooter sayısına izin verilecek. UKOME kararına göre çalışabilecek toplam 9 bin 594 scooter'ın 25 ilçedeki dağılımı ise şöyle belirlendi:

“Akyurt 62, Altındağ 660, Ayaş 68, Bala 43, Beypazarı 81, Çamlıdere 44, Çankaya bin 543, Çubuk: 152, Elmadağ 75, Etimesgut: 992, Evren 15, Gölbaşı 234, Güdül 42, Haymana 48, Kahramankazan 95, Kalecik 65, Keçiören bin 564, Kızılcahamam 46, Mamak bin 116, Nallıhan 46, Polatlı 211, Pursaklar 262, Sincan 915, Şereflikoçhisar 56 ve Yenimahalle bin 159.”

'15 yaşından küçükler kullanamayacak'

15 yaşından küçüklerin kullanamayacağı ve azami hızın 25 kilometre olacağı Başkent'te sadece Ankara Büyükşehir Belediyesinin izin verdiği alanlara park edebilecek ve ilçe sınırlarının dışına scooter ile çıkılamayacak. Rahat kullanımı ile dikkat çeken ve çevreci özelliğe sahip elektrikli scooter'lar yalnızca bisiklet ve taşıt yollarında kullanılabilecek, kaldırımda kullanımı ise yasak olacak. Yolculuk sonunda kullanıcıya, kullanım süresi, kullanım tutarı ile saat ve tarihi yazan fatura kesilmesi zorunlu olacak. Firmalar, olumsuz hava koşullarında kullanıcılara bilgilendirme yapacak, gerekirse alternatif ulaşım aracı olan scooter'ı kullanıma kapatacak.