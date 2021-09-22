Ankara'da Elektronik Müzik Festivali başladı

Ankara'da DJ Ugr'un performansıyla başlayan Elektronik Müzik Festivali'ne gençler yoğun ilgi gösterdi.

Bir yandan parklarda konser programlarıyla Başkentlileri açık hava yaz konserleriyle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da gençlerin beğeniyle takip ettiği elektronik müzik gruplarını desteklemeyi ve elektronik müziği tanıtmayı amaçlayan bir festival düzenledi. 20 Eylül'de Ankara Kalesi'nde DJ Ugr'un performansıyla başlayan ‘Elektronik Müzik Festivali', kentin farklı noktalarında 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. Festivale turistler de yoğun ilgi gösterdi.

18 yıldır Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde sahne alan 'DJ Ugr' olarak tanınan Uğur Kırbağ, Türkiye'de ilk defa böyle bir organizasyon yapıldığına dikkat çekerek, “Böyle bir organizasyonun içinde olmak gurur verici. Harika bir tercih, Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz” dedi.

“Elektronik müzik Türkiye'de yavaş yavaş yükselmekte”

Elektronik müziğin toplumda yavaş yavaş yankı uyandırdığını ve festivalin elektronik müziğin yayılmasında etkili olacağını belirten Batı Doğru, “Mansur Başkan sağ olsun, projelerimiz konusunda ve böyle konserler ile açık hava etkinliklerinde desteklerini esirgemedi. Uzun süredir bu çalışma için çok fazla görüştük ve gerçekten çok güzel bir etkinlik olmuş. Çünkü elektronik müzik Türkiye'de yavaş yavaş yükselmekte. Bunun halka açılması ve bizim topluluk olarak kendi düşüncemiz olan elektronik müziği yaymada da gerçekten belediyenin böyle etkinlikler yapması mutlu ediyor. O yüzden bunun tüm Türkiye'de öbür belediyelere de güzel bir örnek olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Pandemi sürecinde gençler çok yıpranmıştı”

Pandemi süreci sonrası etkinliğin gençlere motivasyon sağladığını aktaran Şeymanur Avcı, “Ankara Büyükşehir Belediyesinin böyle bir projede desteğinin olması gerçekten güzel. Pandemi sürecinde gençler çok yıpranmıştı. Bize inanılmaz güzel motivasyon oldu. Gerçekten buradan çok teşekkür ediyoruz, arkadaşlarımızın projelerini ön plana çıkarmakta bize çok yardımcı olan bir projeydi. Yeni jenerasyon olarak çok memnunuz. Bu projelerin devamında da her zaman tüm kalbimizle yer almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.