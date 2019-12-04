Ankara'da EMDR eğitimi düzenlendi

ZioN Psikiyatri Akademisi, Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği, Özbilici Psikoloji Merkezi ve Terapiokulu işbirliği ile Ankara'da ulusal ve uluslararası onaylı Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) temel ve ileri düzey eğitimleri düzenlendi.

Dünyada ilk kez bir üniversite klinik psikoloji yüksek lisans programında "travma sonrası stres bozukluğu nörobiyolojisi ve EMDR" eğitimleri veren EMDR eğitmeni Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Onur Okan Demirci, “Türkiye'deki 17. EMDR eğitimimizi Başkentimiz Ankara'da vermiş olmaktan dolayı sevinçliyiz. Eğitime olan ilgi oldukça yoğun ve gurur vericiydi” dedi.

“EMDR yöntemi ‘göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme' olarak bilinen bir psikoterapi yöntemidir” diyen PsikDr. Demirci, “EMDR yöntemi ile birlikte psikoloji dünyasında kaliteli bir gelişime adım atılmıştır. EMDR yöntemi bugün birçok zorlu psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlıkta tedavi edici bir şekilde uygulanabilmektedir” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar birçok EMDR eğitimi düzenlediklerini ve bu eğitimler sonucunda katılımcı olan ruh sağlığı profesyonellerinin EMDR yöntemini başarı ile uygulayarak birçok kişinin ruh sağlığının gelişmesine ve iyileşmesine katkıda bulunduklarını ifade eden Dr. Demirci, EMDR yöntemini yaygınlaştırmak ve daha ileri seviyelere taşımak adına daha fazla EMDR uygulayıcısı yetiştirmek ve EMDR profesyonellerini daha fazla bilimsel araştırmalar yapmak üzere teşvik etmek istediklerini dile getirdi. Eğitim programlarında bundan sonra Ankara'ya daha fazla yer vereceklerini belirten Dr. Demirci, “Var gücümüzle eğitim hayatlarında yer almaya çalıştığımız EMDR eğitimi öğrencileri ile daha kaliteli eğitimlere adım atacağımıza ve ülkemizdeki ruh sağlığı alanında daha iyi bir geleceğe sahip olacağımıza inanıyorum” dedi.

EMDR yönteminin ülkemizde henüz çok yeni bir psikoterapi tekniği olduğuna dikkat çeken Dr. Demirci, “EMDR yöntemini artık temel düzey, ileri düzey ve çocuk EMDR uygulamaları olarak tek bir eğitimde birleştirdik. Böylece katılımcıların hem maddi olarak hem de zamandan tasarruf etmelerini sağladık” şeklinde konuştu.

Terapiokulu yöneticilerinden Psikoterapist Sait Alişan, “EMDR eğitimini Ankara'ya getirmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Umarız çok güzel başlayan bu sürecimiz sonrasında da devam eder ve Dr. Onur Okan Demirci ile daha fazla EMDR eğitimlerine vesile olmuş oluruz” şeklinde konuştu.

Özbilici Psikoloji Merkezinden Klinik Psikolog Mustafa Özbilici ve Klinik Psikolog Şeyda Orhan ise, “Dr. Onur Okan Demirci eğitmenliğinde düzenlenen EMDR eğitimine Ankara'da ev sahipliği yaptığımız için sevinçliyiz. Bu tekniğin deneyimlerimizi çok daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyoruz. Bu konuda emeği geçen tüm katılımcılara ve EMDR eğitmeni Dr. Onur Okan Demirci' ye teşekkürlerimizi sunuyoruz” dediler.

EMDR eğitimlerinin sadece teorik olarak öğretilmeyeceğini, klinik pratik ve süpervizyon destekleriyle her zaman ruh sağlığı çalışanlarının yanında olduklarını belirten Dr. Demirci, “Bundan sonraki süreçte de desteklerimizi sürdürerek EMDR eğitimlerini ve uygulamalarını en iyi noktalara taşıyacağız. Katılımcıların EMDR uygulamasını en iyi ve en profesyonel şekilde uygulayabilmesi için desteklerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Daha iyi bir gelecek, daha iyi yaşam standartlarına ve daha iyi ruh sağlığına sahip bir ülke için hep birlikte çok çalışmak gerektiğine değinen Psikiyatri Uzmanı Dr. Onur Okan Demirci, “Varoluşumuzun geleceği için daha nice kaliteli eğitimlerde birlikte olmak en büyük dileğimizdir” diyerek konuşmasını tamamladı.