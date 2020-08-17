Ankara'da en çok domates ve karpuz tüketildi

Böylece Ankaralılar en çok domates ve karpuz tüketmiş oldu.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Başkentlilerin sebze ve meyve tüketim alışkanlıklarını da değiştirdi. İlkbahar aylarında C vitaminine yönelen Başkentliler, yaz aylarının başlamasıyla en çok meyve tüketmeye başladı. Ankara Büyükşehir Beleyesi Toptancı Hali verilerine göre Haziran ve Temmuz ayında en çok satılan meyve sıralamasında birinciliği karpuz alırken, domates de sebze kategorisinin liste başına oturdu.

İlk üçte karpuz, kavun ve domates var

Başkentliler son iki ayda 11 bin tonun üzerinde en çok karpuz tüketirken, domatesteki tüketim oranı da 11 bin tonu geçti. Yaz mevsiminde tezgahların gözdesi olan meyvelerden karpuzu 2 bin 872 tonla kavun izledi. Üzüm, şeftali ve muz en çok tercih edilen meyvelerden olurken, C vitamini deposu domatesi sofrasından eksik etmeyen Başkentlilerin en çok tükettiği sebzeler arasında ikinci sırada salatalık, üçüncü sırada ise patlıcan yer aldı.