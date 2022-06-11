İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da etkili olan fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu

Ankara’da etkili olan fırtına sebebiyle bir aracın üstüne ağaç devrildi.

Ankara'da etkili olan fırtına sebebiyle bir aracın üstüne ağaç devrildi.


Ankara'da öğleden sonra başlayan yağmur beraberinde fırtınayı getirdi. Bazı bölgelerde etkili olan fırtınadan dolayı araçların üzerine ağaç devrilirken olayda sadece maddi hasar meydana geldi.


Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Cinnah Caddesi'nde yaşanan olayda park halindeki bir aracın üzerine devrilen ağaç araçta büyük maddi hasara neden oldu. Olay yerine gelen ekipler ağacı keserek ezilen aracı kurtardı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.