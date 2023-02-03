Ankara'da etkili olan kar yağışı trafikte zor anlar yaşattı

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan karın etkili olmasının ardından bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrasında sokaklar ve caddeler beyaza büründü. Ana arterlerde ulaşım sıkıntısız devam ederken bazı sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bir kar küreme aracı kontrolden çıktı ve kaldırıma çarparak durabildi. Yokuş çıkmaya çalışan araçlar başarılı olamayınca geri kaymaya başladı.