Ankara'da feci kaza: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, kaza Konya yolu Haymana Yenice yol ayrımında meydana geldi. Konya istikametine gitmekte olan Çetin E. yönetiminde 06 BIT 847 plakalı minibüs, iddiaya göre kaçırdığı kavşağa gitmek isterken geri geri gelen önündeki 34 BTE 138 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan minibüsteki Seyhan E. hayatını kaybederken, yaralanan araç sürücüsü Çetin E. kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza sonrasında kaçan ve hatalı olduğu iddia edilen 34 BTE 847 plakalı aracın sürücüsünü kısa zamanda yakaladı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.