Ankara'da feci kaza: 1 ölü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00'de Ankara'nın Çankaya ilçesi Celal Bayar Bulvarı Kurtuluş Parkı önünde meydana geldi. Hasan Dağ (43) kontrolündeki 06 TLG 93 plakalı Lada markalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Hüseyin Dağ, hurdaya dönen otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti. Dağ'ın cansız bedeni, itfaiye erlerince çıkarıldıktan sonra, cenaze aracına yüklendi. Otomobil, çekiciyle yoldan kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Fren izi yok

Kazaya ilişkin polis ekiplerince yapılan incelemede otomobilin fren izi olmadığı tespit edildi. Sürücünün neden kaza yaptığına ilişkin bilgi ise yapılan otopsi sonucunda belli olacak.