Ankara'da Fevziye Mahallesi Karantinada giriş çıkışlar yasaklandı

Jandarma ekiplerince Ankara Etimesgut ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi Hıfzıssıhha Kurulu kararı çerçevesinde karantinaya alındı. Karantina sürecinin ikinci bir emre kadar devam edeceği öğrenildi. Mahalle 463 nüfus bulunuyor ve toplamda 130 haneden oluşuyor. Mahalleye giriş çıkışlar Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kapatıldı.

20-25 kişinin ziyaret etti

86 yaşındaki T.M isimli kişinin yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı rahatsızlandığı bilgisini alan mahalleli toplamda 20-25 kişi kadar yaşlıyı ziyarete gitti. Ziyaret çerçevesinde yaşlı adam Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam şehir hastanesinde rahatsızlıklarının yanında bir de Covid-19 testi yapıldı. 86 yaşındaki T.M. evine geri gönderilirken hastanın iki gün sonra Covid-19 testin pozitif çıktığı bilgisine ulaşıldı. Bu haber mahalleliyle paniğe sevk ederken durum jandarma ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine jandarma da durumu Ankara Valiliği Hıfsısıhha Kuruluna haber verdi. Kurul ise mahallenin ikinci bir emre kadar hemen karantinaya alınmasına karar verdi. Sağlık ekiplerinin mahalleye yönlendirildiği bilgisine ulaşıldı.