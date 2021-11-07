Ankara'da Gece Kartalları'nın GBT kontrolü yapmak için geldiği sırada bayılan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte parkta oturan bir kişi Gece Kartalları'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) yapmak için yanına geldiği sırada bayıldı. Bayılan kişi hastanede hayatını kaybederken, çakmak gazı çektiği iddia edildi.

Olay Ankara'nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Turgut Özal Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 2 kişiyle birlikte parkta oturan V.T. Gece Kartalları'nın GBT yapmak için yanlarına geldiği esnada bayılarak yere düştü. Olay yerinden bulunan gece kartalları 112 Acil Servis ekipleri'ne haber verdi. Sağlık ekipleri V.T.'yi çevredeki hastaneye sevk etti. Doktorların yaptıkları ilk müdahaleye rağmen V.T. hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, V.T.'nin çakmak gazı çektiği iddia edildi.