İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti “Çinti” yarışması

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde geleneksek kadın kıyafeti olan “Çinti”, düzenlenen yarışma ile gün yüzüne çıkarıldı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde geleneksek kadın kıyafeti olan “Çinti”, düzenlenen yarışma ile gün yüzüne çıkarıldı.


Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kadın kıyafeti Çinti, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde düzelenen yarışma ile gün yüzüne çıkarıldı. Elmadağ Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yarışmada, geleneksel kıyafetleri giyen anne ve kızları ilçe meydanında boy gösterdi. Yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.