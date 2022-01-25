Ankara'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 28 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 17-23 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 72 bin 200'ü dolu olmak üzere 20 milyon 230 bin boş makaron, 53 bin 124 adet tıbbi ilaç, 4 bin 943 adet cinsel içerikli ilaç, 6 bin 554 adet elektronik/muhtelif eşya, 360 paket kaçak sigara, 186 paket puro, 99 litre/şişe sahte bandrollü içki, 31 kilo tütün, 18 adet sahte bandrol, 7 adet alkol aroması, 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildiği öğrenildi.