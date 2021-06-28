Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İvedik Sanayi Bölgesi'nde bir atık kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangında 1 itfaiye eri ve 2 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi İvedik Sanayi Bölgesi'nde bulunan atık kağıt geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, bölgenin güvenlik görevlisi atık kağıt geri dönüşüm tesisinden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri yangına müdahale etti. Alevlerin zaman zaman parlama yapması nedeniyle ekipler zor anlar yaşarken, jandarma ekipleri çevredeki vatandaşları uyardı. Yangının çevredeki tesislere sıçramaması için itfaiye erleri yoğun çaba sarf ederken, belediye ekipleri su ve ayran dağıttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen 1 itfaiye eri ve 2 işçiyi çevredeki hastanelere sevk etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Çevredeki esnaf ise yangının ilk başlangıcından kontrolüne kadar itfaiye erlerine yardım etti. Esnaf, kendi kepçe operatörleriyle soğutma çalışmasına da destekte bulundu.