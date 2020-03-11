Ankara'da ‘Göbeklitepe' rüzgarı esmeye devam ediyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen ‘Göbeklitepe' epik operası, 17 Mart Salı akşamı Congresium Sahnesi'nde yeniden seyirciyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak ilk defa tarihin akışını değiştiren bir uygarlığı sahneye taşıma fırsatı bulan ve Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen ‘Göbeklitepe' epik operası, 17 Mart Salı akşamı saat 20.00'de Congresium Sahnesi'nde yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 2 perdeden oluşan epik opera, sanatseverlere görsel bir şölen sunuyor. Opera ve balenin iç içe olduğu eser, orkestra, solistler, bale, koro ve konuk sanatçı Tan Sağtürk'ün katılımıyla toplam 200 sanatçı tarafından gerçekleştiriliyor.