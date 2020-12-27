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Ankara'da hafta sonu cadde ve sokaklar boş kaldı

Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarda Ankara’da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarda Ankara'da cadde ve sokaklar boş kaldı.


Küresel salgının ülkemizde artış gösterdiği günlerde alınan tedbirler sonucu bu hafta sonu da ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yapılan kısıtlamada vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçirdi. Cuma akşamı saat 21.00 itibarıyla başlayan kısıtlamayla birlikte Başkent'in kalabalık görmeye alışık olduğumuz meydanları ve caddeleri boş kaldı. Şehrin en işlek bölgelerinden 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Heykel Meydanı, Kuğulu Park ve Hamamönü tarihi Ankara evlerinin bulunduğu bölgelerde sessizlik hakimdi. Güvenlik ekipleri şehrin belirli bölgelerinde uygulama noktaları oluştururken, çalışma zorunluluğu olan ve genel izne tabi tutulan vatandaşların denetimleri bu noktalardan sağlandı. Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan kısıtlama, pazartesi sabah 05.00'de son bulacak.

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