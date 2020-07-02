Ankara'da “Hat ve İşletme Optimizasyonu Projesi”

Korona virüs salgını nedeniyle protokol imza töreni video konferans yoluyla gerçekleştirilen proje, Amerika Ticaret ve Kalkınma Ajansı ile birlikte SAS firmasının hibesiyle gerçekleştirilecek.

“Hat ve İşletme Optimizasyonu Projesi”, EGO Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçiriliyor. 2,5 milyon dolarlık proje, Amerika Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile SAS firması tarafından finanse edilecek. Covid-19 süreci nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen protokol imza törenine katılan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, hat ve işletme optimizasyonu sayesinde yapay zeka ile otomatik yeniden planlama, rotalar, seferler, otobüs ve şoför atamaları, maliyet öncelikleri, seyahat süresi öncelikleri, ölü kilometre, hizmet kalitesinin gün ve saatlere göre dağılımı, acil durum senaryoları ve operasyonel süreçlerin verimlilik esasına göre yürütülmesinin hedeflendiğini açıkladı. Ankaralılara daha konforlu bir ulaşım sunmayı hedeflediklerini belirten Alkaş, “Bu projeyi tamamen hibe kaynaklarıyla gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon dolarlık (17 milyon TL) hibe, Amerika Ticaret ve Kalkınma Ajansı ile SAS firması tarafından karşılanmaktadır” dedi.

Başkent'te toplu taşımada konforu artırarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı istediklerini ifade eden Alkaş, şu bilgileri verdi:

“Toplu taşıma hizmeti sunarken Ankara'da çevre kirliliğini azaltacak, karbon emilimini düşürecek, daha fazla enerji verimliliği sağlayacak ve Ankaralıların ulaşmak istedikleri yere daha konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlayacağız.”