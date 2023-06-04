İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da hayatı felç eden yağışlar yolları nehre çevirdi

Ankara’da hayatı felç eden yağışlar yolları nehre çevirdi, yolda bulunan sürücülere zor anlar yaşattı.

Ankara'da hayatı felç eden yağışlar yolları nehre çevirdi, yolda bulunan sürücülere zor anlar yaşattı.



Ankaralıların hayatını son haftalarda önemli ölçüde etkileyen sağanak günlük hayatı olumsuz etkilerken otobanları da adeta nehre çevirdi. Kuvvetli sağanak sonrası oluşan sel yolda bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Ankara-Polatlı karayolunun Poyraz mevkiinde bulunan vatandaşlar araçlarını temkinli bir şekilde sürmek zorunda kaldı. Yolun nehri aratmadığı o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

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