Ankara'da Hediyelik Eşya Fuarı başlıyor

Başkent'te 26-31 Aralık tarihlerinde Altınpark Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Hediyelik Eşya Fuarı ile el yapımı muhteşem ürünlerin yanı sıra tekstil ürünleri, yöresel gıdalar da Ankaralıların beğenisine sunulacak.

2019'a veda edilen son günlerde Ankaralılar, Hediyelik Eşya Fuarı ile buluşacak. Altınpark Fuar Merkezi'nde 26 Aralık'ta başlayacak olan fuar, 31 Aralık akşamına kadar sürecek. Etkinlikte birbirinden farklı hediyelik eşyaların yanı sıra 28-29 Aralık tarihlerinde dünyaca ünlü sirkin de gösterileri olacak. Ünlü tekstil firmalarının yer alacağı Yeni Yıl ve Hediyelik Eşya Günleri'nde Türk işi el sanatlarının yanı sıra Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi Türk Cumhuriyetleri ile Senegal'e ait el sanatları da satılacak. 100'den fazla standın yer alacağı fuarda keçe, tasarım ürünler, ahşap el sanatları, cam üfleme, bambu sepet, ipek kozası ile deriden el yapımı çantalar, şimşir kaşık, el yapımı örgü bebekler, sahaflar, çiçekçiler, gümüş takı tasarımları, bakır eşyalar, el yapımı seramik ürünler, butik çikolatalar yer alacak.

Yöresel lezzetlerden ise Hamsiköy sütlacı ve Hatay künefesi, Ege'nin zeytinyağları, Malatya'nın kuru meyveleri, Kütahya'nın meşhur leblebileri, Çankırı'nın ünlü kaya tuzu, Siirt'in fıstığı, Bursa'nın zeytini, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın baharatları, Afyon'un sucukları, Adıyaman'ın tescilli tatlıları, Karadeniz'in yaylalarından tereyağ ve bal bulunacak.

6 gün sürecek Yeni Yıl ve Hediyelik Eşya Günleri, 10.00-22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.