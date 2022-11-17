Ankara'da hırsızlık çetesine “Keklik” operasyonu

Ankara'da hırsızlık yapacakları evi önceden dürbün ile gözetleyen, 27 hırsızlık olayına karışan ve yaklaşık 1 milyon Türk Lirası zarara uğrattıkları tespit edilen 11 kişilik hırsızlık çetesi “Keklik” operasyonu ile çökertildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik teknik takipli projeli dosya kapsamında, 27 ayrı hırsızlık olayını Ç.Ş., İ.Ö., T.U. K.Ç. M.E isimli şahısların gerçekleştirdiğini, çaldıkları malzemeleri S.A., F.S., M.E., D.P., M.G.,Ü.Ç. ve İ.Ö. aracılığıyla piyasaya sürdüklerini tespit etti. 15.11.2022 tarihinde şafak vakti polis ekiplerinin 12 ayrı adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda; 11 şüpheli yakalandı. Ekipler şahısların evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 22 adet televizyon, 5 adet silah, bu silahlara ait 4 adet şarjör ve toplamda 129 fişek, 3 adet pompalı tüfek ile 21 adet av fişeği, 4 adet cep telefonu, 14 adet saat, 2 bin 923 paket sigara, çok sayıda el aleti, 3 adet el feneri, 2 adet dürbün ve olaylarda kullanılmak üzere 4 çift eldiven ele geçirdi.

Hırsızlık yapacakları bölgeyi önceden dürbünle izlemişler

Şüpheli şahısların, 18'i evden hırsızlık, 9'u iş yerinden hırsızlık olmak üzere 27 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri, tespit edilmemek için olaylarda kullandıkları araçları uzak mesafede bırakıp kameralara yakalanmamak için kilometrelerce yürüyerek olay yerine gittikleri polis ekiplerince belirlendi. Şahısların, hırsızlık yapacakları bölgeyi önceden tespit ettikleri ve dürbünle izledikleri, özellikle bağ evi olarak tabir edilen evlerden para, elektronik eşya, tüfek, el aletleri ile para edecek eşyaları, iş yerlerinden de para ve sigara çaldıkları belirlendi. Ayrıca şüpheliler hırsızlık amaçlı girdikleri iş yerlerine girerken eldiven ile kar maskesi kullandıkları tespit edildi.

Çete üyelerinin toplam 104 suç kaydı var

Hırsızlık şüphelileri, çaldıkları malzemeleri geçici olarak D.P., K.Ç. ve İ.Ö.'nün ikametinde sakladıkları ve peyderpey S.A., M.G. ve İ.Ö.'ye sattıkları, satın alan şahısların da değerinin altında piyasaya sürdükleri belirlendi. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri 27 hırsızlık olayında müştekileri yaklaşık bir milyon Türk Lirası zarara uğrattıkları tespit edildi. Şüphelilerin tamamına yakını hırsızlık olmak üzere, S.A.'nın 29, Ç.Ş.'nin 20, İ.Ö.'nün 18, K.Ç.'nin 11, T.U.'nun 8, M.E.'nin 6, Ü.Ç.'nin 5, İ.Ö.'nün 4, F.S.'nin 1, M.G.'nin 1, M.E.'nin 1, olmak üzere toplam 104 suç kaydının olduğu belirlendi.