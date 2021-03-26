Ankara'da ibadethane dezenfekte işlemleri devam ediyor

Beypazarı'nda vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için çalışan ekipler, cami ve mescitlerdeki halı, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılık ve camları temizliyor. İlçe sakinlerinin ibadetlerini daha steril bir ortamda yerine getirmeleri adına ilçede bulunan camiler ve mescitlerde de ilaçlama çalışmaları periyodik olarak yapılmaya devam ediliyor.