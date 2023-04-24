Ankara'da iki ay önce darp edildiği öne sürülen yaşlı kadın hastanede öldü

Başından aşağı yemek döküldüğünü ve bacakları ile sırt bölgesine şiddet uygulandığını iddia eden Güneysu'nun torunları, babaannelerinin vefat haberini alınca göz yaşlarına boğuldu.

İddialara göre, 91 yaşında Münevver Güneysu, bakıcısı C.C. (77) ve bakıcının oğlu S.C. (54) tarafından dövülerek çeşitli işkencelere maruz kaldı. Torunları, Güneysu'nun evine gittiğinde şok olduğunu söyledi. İşkence izlerini görür görmez hastaneye gittiklerini söyleyen Güneysu'nun torunu Derya Yılmaz bakıcılardan şikayetçi olduklarını fakat savcılıkta bakıcıların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıklarını söyledi.

Yılmaz yaşadıkları olayı şöyle anlattı: “Babaannem 21 ocaktan önce bir ameliyat olmuştu. Bu ameliyat sırasında ayağının çok kötü olduğunu söylemişti. Ayağım ağrıyor demişti bize ama onların yanında bir şey demiyordu korktuğu için. Daha sonra kız kardeşim ve ben dedik ki ‘bir gidelim bakalım' ayağı nasıl oldu diye. Babaannemin evine 21 ocakta gittiğimizde evde salonda yattığını gördük ve babaannem bize düştüğünü söyledi. Onlardan korktuğu için o düştüm lafının konuştu. Biz sonra baktık ki böbreğin olduğu taraf ve ayaklarına vurulmuş bir vaziyette bulduk babaannemi. Her tarafı morarmıştı. Daha sonra yaptıkları yemeği üzerine döktüğünü söyledi. Ardından babaannem yere düştükten sonra hasta bakıcısının oğlu babaanneme tekme tokat girişiyor. Ardından babaannemi aldık ve İbni Sina hastanesine getirdik. O sıra da tabii ki polisleri arıyoruz. Babaannem bu süreçte tabii ki hastanede kalıyor. Bu sırada babaannemi döven hasta bakıcıları nöbetçi savcılığa gidiyor ve ifadeleri alınıyor. Ardından hasta bakıcılar serbest bırakılıyor. Babaannem iki ay sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılıyor."

Vefat eden kadın otopsi raporunun ardından cenaze işlemleri için aileye teslim edilecek.