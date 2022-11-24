İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da iki çocuğun bıçakla şakalaşması kanlı bitti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde sanayi sitesinde çalışan iki çocuğun bıçakla şakalaşması kanlı bitti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sanayi sitesinde çalışan iki çocuğun bıçakla şakalaşması kanlı bitti. Bacağından yaralanan çocuk ameliyata alınırken, arkadaşı gözaltına alındı.


Olay, Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Bıyıktay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde çalışan 2 çocuk evlerine giderken bıçakla şakalaşmaya başladı. Çocuklardan S.G., şakalaşma sırasında arkadaşı Y.G'yi bacağından yaraladı. Y.G. kanlar içinde yerde kaldı. Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk kaldırıldığı Polatlı Devlet Hastanesi'nden Ankara'ya sevk edildi. Ameliyata alınan Y.G'nin durumunun ciddi olduğu ifade edilirken, arkadaşını yaralayan S.G. ise gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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