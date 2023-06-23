Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Şereflikoçhisar - Ağaçören yolunda meydana geldi. Ağaçören ilçesinden Şereflikoçhisar yönüne doğru seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 03 EL 050 plakalı otomobil karşı şeritten gelen E.Ü.'nün kontrolündeki 06 SCP 32 plakalı otomobil ile bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda otomobiller hurdaya dönerken 06 SCP 32 plakalı aracın sürücüsü E.Ü ve 03 EL 050 plakalı araçta bulunan N.A. ve U.A. hayatını kaybetti. Sürücü E.A. ise ağır yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.