Ankara'da ilkokul inşaatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da bir ilkokul inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde bulunan dört katlı bir ilkokul inşaatının en üst katında çalışmalar devam ettiği sırada iskele çöktü. En üst katta inşaatın yapımına devam eden iki işçi, çöken iskelenin altında kaldı. İşçilerin mesai arkadaşları ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede iskelenin altında kalan Mehdi Yarba'nın cansız bedenine ulaşırken, diğer işçi M. Siraç Çelik (43) ise çöken iskelenin altından yaralı olarak çıkartıldı. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Mehdi Yarba'nın cansız bedeni cenaze aracına konularak götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.