Ankara'da inşa edilecek 18 bin 450 konut için kura çekimleri devam ediyor

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Ankara'nın 14 ilçesine inşa edilecek 18 bin 450 konut için yapılan kura çekimleri, ikinci gününde de devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde, Ankara'nın 14 ilçesinde 18 bin 450 konutun hak sahibi için noter huzurunda çekilen kuralar ikinci gününde de devam ediyor. Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimlerinde ilk gün Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam ilçelerinde yapılacak bin 563 konut için hak sahipleri belirlendi. Bugün ise Ayaş, Şereflikoçhisar, Çamlıdere, Bala, Beypazarı, Evren ve Nallıhan ilçelerinde yapılacak toplam bin 271 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekildi. Kuraları çekilen bin 271 konut için 4 bin 41 başvuru yapıldı. Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup, dijital ekrana yansıtıldı.

"Beklerken kızımın ismini gördüm, mutlu oldum"

Vatandaşlar evlerine kavuşmak için heyecanla kura çekimini izlerken, çekiliş sonucunda kızına ev çıktığını öğrenen ve gözyaşlarına boğulan 65 yaşındaki Zehra Elbüz, "Daha 10 dakika oldu geleli. Beklerken kızımın ismini gördüm, mutlu oldum. Çok sevinçliyim. Evde kızım oturacak. Onun ismine çıktı. Yıllardır ev sahibi olmayı bekliyoruz. Ayaş tarafından çıktı. Kendisinin haberi yokmuş, ben söyleyince öğrendi, çok şaşırdı" dedi.

"10 yıldır ev sahibi olmayı bekliyorum"

Türkiye'de çok güzel şeyler olduğunu belirterek, projeden memnuniyet duyduğunu dile getiren Mehmet Karaçam, "Bu projenin Türkiye'de devam etmesini istiyorum. Ev sahibi olmayan insanlarımızın ev sahibi olmasını istiyorum. Bana çıktığı için çok sevinçliyim. Ben öldükten sonra belki çocuklarımı kalır. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. 10 yıldır ev sahibi olmayı bekliyorum. Başka bölgelere müracaat etmediğim için Ayaş bölgesinden çıkması benim için isabet oldu" diye konuştu.

"40 senelik memuriyet hayatımda ilk defa bir mülk sahibi oldum"

Kura çekimi sonucu Bala ilçesinde kendisine ev çıkan Mehmet Şahne, ailesi ile birlikte yaşayacağını aktararak, "Bu millete bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. 40 senelik memuriyet hayatımda ilk defa bir mülk sahibi oldum. Ben hiç mülk sahibi olmadım, ilk defa bir mülk sahibi oldum. Çok duygulandım" şeklide konuştu.

Ankara'nın 14 ilçesine inşa edilecek 18 bin 450 konut için 12 Ocak'a kadar kura çekimi devam edecek. Öte yandan vatandaşlar, kura sonuçlarını 'a.toki.gov.tr' internet adresi üzerinden de takip edilebilecek. Ayrıca, proje çerçevesinde 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.