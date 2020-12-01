Ankara'da intikam cinayeti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde daha önce akrabalarını silahla yaralayan kişiden intikam almak isteyen cinayet zanlısı, husumetli olduğu kişiyi yol kenarında pusu kurarak tabancayla öldürdü. Cinayeti işleyen şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Şehit Mustafa Erciyes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Berkay G., daha önce de bir silahlı yaralama olayından dolayı husumetli olduğu Sedat Ergin'i cadde üzerinde pusu kurarak bekledi. Daha sonra Ergin'i gören Berkay G., yaşanan tartışmanın ardından belindeki tabancayı çıkararak ateş etti. Saldırganın silahından çıkan mermilerin vucüduna isabet ettiği Sedat Ergin kanlar içerisinde yere yığılırken cinayet zanlısı Berkay G. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk belirlemelere göre Sedat Ergin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Öte yandan polis ekipleri, yaptığı incelemede cinayetle ilişkisi olduğu düşünülen Çağatay G. ile Muhammed G.'yi gözaltına aldı.

İntikam için öldürdüğü düşünülüyor

İki aile arasında daha önce defalarca kez taksi durağında meydana gelen tartışmalarda silahla ve darpla yaralanan kişiler olmuştu. Hayatını kaybeden Ergin'in cinayeti işleyen Berkay G.nin akrabalarını daha önce yaraladığını ve Berkay G.'nin de bunun üzerine intikam amaçlı cinayeti işlediği üzerinde duruluyor.