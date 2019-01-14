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Ankara'da iş yeri yangını

Başkent’te bir apartmanın en üst katında bulunan iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Başkent'te bir apartmanın en üst katında bulunan iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.


Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Çankaya Caddesi'nde 3 katlı bir binanın en üst katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına büyümeden müdahale etti. Yangın, iş yerinde maddi hasara yol açtı.

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